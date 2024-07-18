Афанасьев заявил, что в Тюмени может появиться городской пляж

Для органов власти создание городского пляжа – это большой вызов и это цель, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Для горожан отсутствие пляжа и мест для купания - актуальный вопрос многие годы, вопрос обсуждается каждый сезон.

"Вместе с начальником Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майором внутренней службы Артуром Хачатряном, руководителями Центра ГИМС мы провели рейд по реке Туре. Мне было важно посмотреть развитие жилых районов вдоль береговой линии. За последние пять лет город изменился. Любой выход к воде используется тюменцами, там всегда люди. Для органов власти создание городского пляжа – это большой вызов и это цель, которую мы поставили перед собой. У нас есть ряд предложений, которые сейчас внимательно прорабатываются специалистами разных структур", - сообщил Афанасьев.

По словам главы города, рассматривается вариант создания зоны отдыха на противоположном от аквапарка берегу. Там уже сделаны пробы воды, сотрудники ТОСЭР изучают дно песчаного карьера.