На Кавказе будет больше современных туробъектов для отдыха тюменцев

Новый гостинично-санаторный комплекс закладывают во Владикавказе. Строительство профинансировал ВТБ. Пятизвездочный отель примет первых гостей Северной Осетии – Алании в начале 2028 года. Средства выделены по госрограмме льготного кредитования Минэкономразвития.

"По этой программе мы поддержали более 70 проектов по всей стране на общую сумму свыше 180 млрд рублей. Новые гостиницы, кафе, парковки, канатные дороги и другие объекты уже сейчас строятся в ключевых рекреационных кластерах страны и, конечно, благодаря государственной поддержке, развивается туристический потенциал Северного Кавказа", – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Гостиничный комплекс будет состоять из четырех корпусов от двух до девяти этажей, предусмотрены концертный зал на 2 500 мест, подземный паркинг, кафе, рестораны, СПА-зоны.

"Сейчас в Северной Осетии нет ни одной пятизвездочной гостиницы. Но наш комплекс будет уникален не только уровнем комфорта. В нем смогут одновременно проживать и поправлять здоровье более 500 человек. При среднем размещении на 10 дней каждый год здесь будут отдыхать более 18 тысяч жителей и гостей республики. А значит наш регион сможет привлекать туристов не только красивыми пейзажами, вкусной кухней и богатой историей, но и своими бальнеологическими возможностями", – рассказал генеральный директор компании "Интурист-Осетия" Вадим Бердиев.