Хуснуллин: трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, пишет РИА Новости.

"Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", - рассказал Хуснуллин журналистам на открытии трассы М-11 "Нева".

В настоящий момент трасса М-12 проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань и Нижнекамск. М-12 "Восток" — это часть будущей трассы "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Открыть всю трассу длиной около 12 тыс. км намерены к 2030 году.