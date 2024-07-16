В Тюменской области выросло количество вакансий с переездом

Эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали 87 тысяч вакансии в Тюменской области, открытых в первые полгода 2024 года, и выяснили, что год к году число предложений о работе с упоминанием релокации выросло на 36 поцентов.

Помимо приглашений в местные компании (80,5%), тюменцев зовут работать в Москву (7% приглашений), в Санкт-Петербург (2%), в Свердловскую область (1,6%), в Краснодарский край (0,9%) и в Татарстан (0,6%).

Тюменские работодатели тоже ищут специалистов в других регионах - приглашают москвичей (1,4%), югорчан (1,2%), свердловчан (0,9%), петербуржцев и кандидатов из Башкирии (по 0,7%) и Краснодарского края (0,6%).

Из недавнего опроса на тему готовности переезда ради работы эксперты hh.ru выяснили, что 95% опрошенных тюменцев считают, что компания должна помогать при переезде в другой город: 54% отметили, что работодатель должен помочь финансово и организационно (помочь найти квартиру в аренду, устроить ребенка в детский сад/ школу и т.д.), еще 41% считают, что достаточно только финансовой помощи. 5% респондентов уверены, что компания не обязана помогать в релокации нового сотрудника.

Почти треть тюменцев (29%) хотели бы переехать в Центральный федеральный округ как в самый перспективный на их взгляд регион. 21% остались бы в УрФО, 20% - выбрали бы Южный ФО.

Чаще других Центральный ФО выбирали респонденты из области высшего и среднего менеджмента (52%), IT-специалисты (49%) и медики (48%). Уральский ФО привлекает HR-специалистов (14%), представителей сферы "Безопасность" (10%) и "Транспорт, логистика" (8%). На юг хотели бы переехать представители розничной торговли (37%), сферы "Искусство, развлечения, массмедиа" (32%) и "Продажи, обслуживание клиентов" (31%).