Тюменская область отмечена на нацпремии за развитие интеллектуальных транспортных систем

Цифровое решение по управлению транспортом служб содержания дорог Тюменской области стало одним из лучших проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем. На церемонии первой Нацпремии "Дороги России" проект "Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог Тюменской области" получил дипломом лауреата премии в номинации "Реализация проектов ИТС".

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:

Награда национальной премии "Дороги России" - это признание наших общих усилий и тех эффективных решений, которые позволили прийти нам к высоким результатам в цифровизации дорожной инфраструктуры. Благодарю коллег из Центра компетенций "Умный город" за организацию премии, которая, уверен, будет помогать находить лучшие ИТ-практики и внедрять их по всей стране.

Тюменская область участвует в реализации проекта "Умный город" с 2018 года. По итогам 2023 года Тюмень стала лидером федерального рейтинга эффективности цифровой трансформации городского хозяйства Российской Федерации — IQ городов в категории "Крупные города".