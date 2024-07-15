Тюмень вошла в топ-5 городов-лидеров РФ по объемам ввода жилья в 2023 году

В 2023 году в России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья. Больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Новороссийске Черкесске, Тюмени и Грозном, меньше всего — в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском. В лидерах по объемам возведения также Москва и Санкт-Петербург. Рейтинг городов России по объемам ввода жилья опубликовало РИА Новости.

По итогам 2023 года в Тюмени на одного жителя введено 1,6 квадратного метра (у лидера - 2,66, в среднем по России - 0,756 "квадрата"), в целом в городе введено в эксплуатацию 1 377 500 кв. метров (55,4% от общей площади по региону), что на 15,8% больше, чем в 2022 году. В среднем на жителя областного центра приходится 33,1 кв. метра жилплощади.