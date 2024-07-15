Тюменцы обновили все рекорды в автокредитовании

Жители Тюменской области обновили все рекорды в автокредитовании: за июнь объем выдач превысил миллиард рублей, а с начала года тюменцы оформили в три раза больше сделок, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в ВТБ.

С января по июнь жители региона получили в банке уже 4,1 тысячи кредитов на покупку машин, общая сумма приблизилась к 5,2 млрд рублей. Год назад в первом полугодии спрос был в три раза ниже. Тогда тюменцы оформили 1,3 тысячи автокредитов на 1,6 млрд рублей.

Выросла и средняя сумма, которую берут на покупку машины тюменцы. В июне увеличение составило 70 тысяч рублей - с 1,25 до 1,32 млн рублей.

"Основной тренд первого полугодия - всплеск кредитных продаж на рынке новых автомобилей. Только в нашем банке число сделок с такими машинами выросло более чем в 3,5 раза к прошлому году. Динамика связана с продолжающимся восстановлением авторынка, на котором появляется все больше брендов, запускаются специальные условия их покупки. Мы ожидаем, что в условиях дальнейшего расширения ассортимента машин спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону первичного рынка", - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По оценке ВТБ, по итогам января-июня продажи автокредитов в российских банках приблизились к 1,2 трлн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи в целом по стране сократились, но лишь в пределах 5%, составив 218 млрд рублей.