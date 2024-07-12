В Тюмени отремонтировали путепровод на развязке в районе Верхнего бора

Путепровод на развязке в районе Верхнего Бора на Обходе города Тюмени отремонтирован в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", работы велись с конце мая – на ремонт проезжей части ушло менее двух месяцев.

"Использовались современные российские технологии, например, полиуретан-металлические деформационные швы, которые делают проезд более комфортным. Специалисты двигались поэтапно, чтобы не создавать большие помехи для трафика. Теперь движение по развязке полностью свободно", - сообщил губернатор Александр Моор.

Следующий этап – ремонт путепровода возле микрорайона Казарово, тоже на Обходе областной столицы. Работы уже начались, ориентировочно они продлятся до конца сентября.