Трассу Тюмень-Омск в Абатском районе планируют поднять на 2 метра

Поднять уровень федеральной трассы Тюмень-Омск на два метра планируют в Абатском районе, где во время весеннего половодья возникает угроза затопления дороги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин доложил о мерах поддержки жителей Тюменской области, пострадавших от паводка 2024 года. "Все меры были приняты, трасса оставалась проезжей, но необходимые действия нужно предпринять, чтобы в будущем исключить эту ситуацию. Стоит задача — поднять уровень дороги на два метра", - сказал Файзуллин.

Он отметил, что во время паводка в регионе совместно с Правительством Тюменской области, Росавтодором и Минтрансом были проведены оперативные мероприятия по защите автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе. Ранее президент поблагодарил регион за обеспечение работы трассы и ее защиту от большой воды.