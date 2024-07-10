Тюменские семьи за экологичность могут получить сертификат в 500 тысяч рублей

У семей Тюменской области есть уникальную возможность претендовать на звание главной экосемьи в России и выиграть сертификат на 500 тысяч рублей. Победителя определят в рамках всероссийского конкурса "Зелёная премия", организованного Российским экологическим оператором (РЭО).

"Мы стремимся поощрить семьи, которые внедряют экопривычки и делают защиту природы частью своего быта. Это демонстрирует, что каждая семья может стать примером экологической ответственности", – подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Конкурс "Зеленая премия" направлен на поддержку проектов, способствующих защите окружающей среды, экологическому просвещению и внедрению передовых практик в области природоохраны. В этом году в честь Дня семьи, любви и верности была объявлена новая номинация — "Экологическая семья", чтобы отметить усилия людей, ведущих экологичный образ жизни. Заявки на участие принимаются на сайте конкурса.

Ранее региональный оператор ТЭО и холдинг СИБУР подвели итоги конкурса экологичных семей Тюменской области, где лучшими стали Шестаковы, Разбойниковы и Николаевы. Их наградили сертификатами на отдых в известном термальном курорте региона, а все финалисты получили экосувениры.