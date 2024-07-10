Профтур в мир деревянного мастерства для школьников провели в Увате

"Неделя занятости", посвященная 80-летию Тюменской области, подарила уватским школьникам незабываемый опыт. Ребята, отдыхающие в лагере дневного пребывания при Ивановской средней общеобразовательной школе, отправились в увлекательный профтур на предприятие "Дерево для дома".

Цех по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий Сергей Шкиленко открыл в 2020 году при финансовой поддержке службы занятости населения. Это была его детская мечта, которая со временем превратилась в семейный бизнес, приносящий не только удовольствие, но и прибыль. Сегодня его мастерская, оснащенная современными деревообрабатывающими станками, позволяет создавать настоящие шедевры.

Особую роль в его творческом процессе играет современный станок с программным управлением, приобретенный благодаря помощи службы занятости. "Могу сделать из дерева все: от простой разделочной доски до изящной скульптуры. Возможности для творчества почти бесконечны", - с гордостью рассказывает Сергей.

Школьники были впечатлены увиденным. С интересом разглядывали изделия из дерева, задавали вопросы о том, как изготавливаются различные детали на разных станках и сколько времени требуется, чтобы освоить "деревянное мастерство".

Сергей Анатольевич не случайно приглашает школьников в свою мастерскую. Он убежден, что личный пример - самый эффективный способ привить любовь к профессии. "Важно показать детям, что работа может быть не только полезной, но и интересной, творческой", - отмечает предприниматель.

Профтуры на предприятия - это не просто экскурсии, а мощный инструмент профориентации, который помогает формировать у школьников представление о реальной жизни, о том, как устроены различные профессии и что нужно для того, чтобы стать успешным в выбранной сфере.

