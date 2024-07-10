Конкурс на лучшего работодателя в сфере занятости населения проходит в Тюменской области

Конкурс на лучшего работодателя в сфере занятости населения позволит не только выявить и поощрить социально ответственные компании, но и станет стимулом для развития инклюзивного рынка труда в регионе, инициаторы проекта - департамент труда и занятости населения Тюменской области совместно с партией "Единая Россия".
"Главная цель конкурса – найти и отметить организации, которые ведут активную политику в сфере трудоустройства социально уязвимых категорий граждан. Участие в конкурсе открыто для всех работодателей Тюменской области, независимо от формы собственности и сферы деятельности", - отметил директор областного дептруда Александр Сидоров.
Конкурс проводится по номинациям:
- "Лучший работодатель в Тюменской области по трудоустройству инвалидов";
- "Лучший работодатель в Тюменской области по трудоустройству участников, ветеранов СВО и членов их семей";
- "Лучший работодатель в Тюменской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан".
Документы принимаются до 31 июля включительно по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, либо на электронную почту dep_zan@72to.ru.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе опубликована на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе Деятельность/Профессиональные конкурсы.
Итоги конкурса будут подведены после 15 августа.
Конкурс проходит в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Тюменской области, и станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в сфере содействия занятости населения. Победители конкурса будут награждены дипломами и специальными наградами.
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