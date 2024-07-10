Моор: промышленность Тюменской области продолжает расти

Экономика Тюменской области продолжает расти: индекс промышленного производства в регионе с января по май 2024 года составил 102,4% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил губернатор Александр Моор со ссылкой на данные Росстата.

В авангарде традиционно обрабатывающий сектор. Наибольших успехов достигли производители электрооборудования – 129%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 119,3%, резиновых и пластмассовых изделий – 111%, пищевых продуктов – 110,8%.

"Рост промпроизводства – это рабочие места и стабильный доход жителей, отчисления в бюджет, возможность строить новые дороги, детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты", - отметил Моор.