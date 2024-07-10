База отдыха "Верхний бор" в Тюмени станет термальным курортом

Соглашение о реализации проекта по реконструкции и расширению рекреационного комплекса при содействии властей Тюменской области подписали АО "База отдыха Верхний бор" и Сбербанк в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2024". Подписи под документом поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и директор АО "База Отдыха Верхний бор" Евгений Воронин.
Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб. Соглашение между сторонами подписано на 3 года. В планы АО "База отдыха Верхний бор" входит создание термального курорта мирового уровня. Будут реконструированы термы при горячем минеральном источнике, построены 60 коттеджей, гостиничный комплекс на 140 номеров и глэмпинг-парк. Влесной части участка появится пешеходный променад с зонами отдыха, выходящий на главную общественную площадь с амфитеатром.
Финансирование проекта предусматривает включение АО "База Отдыха Верхний бор" в реестр потенциальных заемщиков по государственной программе льготного кредитования в рамках постановления Правительства РФ№141. Для разработки бизнес-плана привлечена компания Strategy Partners — ведущий российский стратегический консультант, входящий в Группу Сбер.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Сбер видит мощный потенциал тюменского туристического кластера и поддерживает инициативы, направленные на его развитие. Туризм может стать настоящим драйвером для экономики всего региона. Благодаря расширению и совершенствованию туристической инфраструктуры увеличится поток желающих посетить Тюменскую область, сформируется дополнительный спрос на товары и услуги местного производства, появятся новые рабочие места. Кроме того, этот проект полностью соответствует ESG-повестке: он направлен на улучшение качества жизни в регионе, формирование комфортной среды, охрану экологии. Всё это является важнейшими приоритетами для Сбера.
Евгений Воронин, директор АО "База Отдыха Верхний бор":
Благодаря термальным бассейнам с горячей минеральной водой, база отдыха "Верхний бор" является знаковым объектом в туристической индустрии Тюменской области. Мы ежегодно инвестируем значительные ресурсы в совершенствование инфраструктуры и улучшения качества услуг. Сегодня в подтверждение этого было подписано важное для нас соглашение со Сбербанком, которое позволит базе отдыха "Верхний бор" и дальше поддерживать статус визитной карточки Тюменской области.
Владимир Пискайкин, депутат Тюменской областной Думы, собственник акций АО "База Отдыха Верхний бор":
Планы по созданию термального курорта, соответствующие современным требованиям появились более 10 лет назад, но только сегодня удалось совершить сделку, которая положит начало реализации проекта. Нам надо обустраивать Россию прекрасными проектами, и я уверен, что этот станет одним из заметных в Тюменской области. Наши наработки, финансовая мощь Сбера, разумная экономическая политика обещают состоятельность проекта, который понравится и горожанам, и бизнесменам,и властям. Рабочие места, места для отдыха и восстановления сил, поддержания души и тела в здоровом состоянии, стабильные налоговые отчисления — все это пойдет на пользу Тюменской области. Конечно, мы понимаем ответственность, сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы все получилось! Доверие оправдаем!"
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