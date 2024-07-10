База отдыха "Верхний бор" в Тюмени станет термальным курортом

Соглашение о реализации проекта по реконструкции и расширению рекреационного комплекса при содействии властей Тюменской области подписали АО "База отдыха Верхний бор" и Сбербанк в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2024". Подписи под документом поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и директор АО "База Отдыха Верхний бор" Евгений Воронин.

Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб. Соглашение между сторонами подписано на 3 года. В планы АО "База отдыха Верхний бор" входит создание термального курорта мирового уровня. Будут реконструированы термы при горячем минеральном источнике, построены 60 коттеджей, гостиничный комплекс на 140 номеров и глэмпинг-парк. Влесной части участка появится пешеходный променад с зонами отдыха, выходящий на главную общественную площадь с амфитеатром.

Финансирование проекта предусматривает включение АО "База Отдыха Верхний бор" в реестр потенциальных заемщиков по государственной программе льготного кредитования в рамках постановления Правительства РФ№141. Для разработки бизнес-плана привлечена компания Strategy Partners — ведущий российский стратегический консультант, входящий в Группу Сбер.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер видит мощный потенциал тюменского туристического кластера и поддерживает инициативы, направленные на его развитие. Туризм может стать настоящим драйвером для экономики всего региона. Благодаря расширению и совершенствованию туристической инфраструктуры увеличится поток желающих посетить Тюменскую область, сформируется дополнительный спрос на товары и услуги местного производства, появятся новые рабочие места. Кроме того, этот проект полностью соответствует ESG-повестке: он направлен на улучшение качества жизни в регионе, формирование комфортной среды, охрану экологии. Всё это является важнейшими приоритетами для Сбера.

Евгений Воронин, директор АО "База Отдыха Верхний бор":

Благодаря термальным бассейнам с горячей минеральной водой, база отдыха "Верхний бор" является знаковым объектом в туристической индустрии Тюменской области. Мы ежегодно инвестируем значительные ресурсы в совершенствование инфраструктуры и улучшения качества услуг. Сегодня в подтверждение этого было подписано важное для нас соглашение со Сбербанком, которое позволит базе отдыха "Верхний бор" и дальше поддерживать статус визитной карточки Тюменской области.

Владимир Пискайкин, депутат Тюменской областной Думы, собственник акций АО "База Отдыха Верхний бор":