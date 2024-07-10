Ветеранам спецоперации готовы дать работу на предприятиях ТЭК

На ярмарке вакансий для участников СВО и членов их семей в Тобольске министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул, что на предприятиях ТЭК готовы трудоустроить участников спецоперации.

"Топливно-энергетический комплекс - основа нашей экономики, он сейчас активно развивается. Нам нужны люди. И мы с большим удовольствием возьмем в свою команду наших защитников. Уверен, что наши ветераны с честью продолжат служить Отечеству в компаниях ТЭК", - сказал министр.

Ярмарка прошла 9 июля, в ней участвовали ветераны спецоперации, демобилизованные и уволенные с военной службы, и члены их семей из районов Тюменской области. Потенциальными работодателями выступили крупные предприятия региона, в том числе ПАО "Сургутнефтегаз", АО "Россети — Тюмень", ООО "Газпром Трансгаз Сургут", СИБУР. Кроме того, на ярмарке были представлены средние и высшие учебные заведения. Все они предложили вакансии для ветеранов и членов их семей. Мероприятие было организовано филиалом фонда "Защитники Отечества" и Департаментом труда и занятости населения Тюменской области.