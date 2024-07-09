Сбер профинансирует "Инко" на строительство жилого квартала по Тобольскому тракту в Тюмени

Сбербанк и группа компаний "Инко" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках комплексного развития земельного участка площадью 60 гектаров, расположенного в Тюмени вдоль Тобольского тракта. Документ подписан на стенде Сбербанка в рамках Иннопрома-2024.

Свои подписи под соглашением поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор группы компаний "Инко" Анатолий Чижов.

Стратегическое партнерство двух компаний предполагает реализацию проекта с ESG-фокусом и включает в себя строительство жилого квартала с соответствующей социальной инфраструктурой, формирование комфортной городской среды с организацией зеленой парковой зоны и питомника.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбербанк и группа компаний "Инко" успешно сотрудничают на протяжении многих лет. За это время нами было реализовано множество проектов, которые стали узнаваемыми и любимыми жителями города Тюмени. Освоение 60 гектаров земли — это следующий шаг нашего продуктивного сотрудничества. Банк готов оказывать партнеру финансовую, информационную и консультационную поддержку.

Анатолий Чижов, генеральный директор Группы компаний "Инко":