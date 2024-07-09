В Тюмени при участии Сбера построят микрорайон на 150 тысяч жителей

Проект комплексного освоения территории "Золотые ворота Сибири" на площади 740 гектаров, включающий в себя строительство жилья и объектов инфраструктуры, будет реализован в Тюмени.

Соглашение об этом на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписали вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка Пётр Колтыпин, управляющий ГК "Золотые ворота Сибири" Игорь Самкаев и генеральный директор ООО "СЗ "Термо-Девелопмент" Сергей Ельпин.

Новый микрорайон разместится на участке вблизи озер Кривое и Турбеково, а также левом берегу реки Туры до окружной дороги Тюмени. До 2042 года на этой территории планируется поэтапно построить 4,9 млн кв. м. жилья и всю необходимую инфраструктуру — школы, детсады, медицинские учреждения, пожарное депо, торговый центр и другие объекты и мост через реку.

В новом микрорайоне смогут проживать около 150 000 человек. Для их комфорта будет реализована концепция "умного города". В управление системами жизнеобеспечения, безопасности, транспорта будут внедрены передовые цифровые технологии.

Проектированием микрорайона занимается ГК "Золотые ворота Сибири", застраивать территорию будет ООО "СЗ "Термо-Девелопмент", а Сбер станет ключевым финансовым партнером и окажет содействие в цифровизации нового микрорайона.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка:

Проекты комплексного освоения территории, в которых грамотно сочетаются градостроительные инновации, цифровые технологии и бережное отношение к окружающей среде, — это основа для благополучия и процветания городов. Для нас важно, что столь масштабный инновационный проект реализуется на территории Уральского федерального округа, в Тюменской области. У Сбера накоплен серьезный опыт по финансированию строительства умных домов и даже умного города в Рублёво-Архангельском в Москве. Сбер готов оказать финансовую, технологическую и консультационную поддержку, чтобы строительство нового микрорайона в Тюмени стало проектом опережающего развития, который формирует новое качество жизни, создает рабочие места и дает мощный импульс для экономики.

Игорь Самкаев, управляющий ГК "Золотые ворота Сибири", уверен, что ЖК "Золотые Ворота Сибири" станет лучшим жилищным комплексом в России. "Он сможет полностью удовлетворить все потребности современного человека: в образовании, трудовой деятельности, спорте, качественном досуге и отдыхе. В создании нашего комплекса участвовали лучшие международные и тюменские компании. Помимо жилых домов, планируется построить знаковые для области и страны объекты: 50-этажный административный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3000 мест, современный многопрофильный госпиталь, Дворец фигурного катания и дворец олимпийских единоборств. Все это планируется реализовать с использованием современных технологий", - подчеркнул Самкаев.

Сергей Ельпин, генеральный директор ООО "СЗ "Термо-Девелопмент", считает, что синергетический подход к формированию современной городской среды обеспечит новый этап качественного взаимодействия девелоперов и компаний банковского сектора, благодаря которому тенденция комплексного освоения территории станет новым высоким стандартом отрасли в регионе. "Строительство дорог, социальной и коммерческой инфраструктуры совместно с новационным проектным подходом по формированию осмысленных сценариев качественной городской жизни сделает проект привлекательным для тюменцев и гостей города", - говорит Ельпин.

Анатолий Азизов, отметил управляющий директор ДОМ.РФ: