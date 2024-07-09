Тюменцы на Иннопроме провели ряд встреч с представителями ОАЭ, Бразилии и Камеруна

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В первый день работы Международной промышленной выставки "Иннопром", 8 июля, тюменская делегация провела ряд переговоров и встреч, в том числе с представителями ОАЭ, Бразилии и Камеруна, сообщила президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области", советник губернатора по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева.

В частности, состоялись встречи с компаниями из Республики Марий Эл по теме взаимодействия по внешнеэкономической деятельности. На провели встрече с делегацией из Объединенных Арабских Эмиратов речь шла о взаиморасчетах и перспективах создания совместных предприятий, экспорте тюменских технологий в нефтегазовой сфере. На встрече с торговым представителем РФ в Бразилии обсудили специфику торговых отношений Бразилии и Тюменской области, возможность межрегионального взаимодействия на уровне регионов Тюменская область-штат Рио-де-Жанейро, в том числе студенческий обмен между бразильскими и тюменскими университетами в области нефтегаза. На переговорах с генеральным директором компании из Камеруна обсуждалась возможность привлечения трудовых ресурсов из стран Африки.

"Сегодня нас ждет не менее насыщенный день, впереди ждут встречи с Торговыми представителями РФ в таких странах, как Алжир, Вьетнам, Эфиопия и Саудовская Аравия, знакомство с иностранными делегациями, а также посещение тематических сессий", - отметила Езикеева.