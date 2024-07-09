В Тобольске проведут ярмарку вакансий для бойцов и их семей

Ярмарка вакансий пройдет в Тобольске 9 июля, ветеранов специальной военной операций и членов их семей будут ждать в мультицентре "Моя территория" с 17:00 до 18:00.
На ярмарке ожидается участие более 60 человек из Тобольска, Тюмени и Ялуторовска, Тобольского, Уватского, Ялуторовского районов. Потенциальными работодателями выступят крупные компании и предприятия региона - филиалы СУЭНКО", "Транснефть-Сибирь, НХТК, филиал по транспорту газа АО "СГ-транс", Тюменские электрические сети АО "Россети Тюмень", а также ЗапСибНефтехим, "Газпром газораспределение Север" и другие организации.
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