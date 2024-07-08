Повысить квалификацию сотрудников поможет федеральный проект "Содействие занятости"

В условиях динамичного рынка труда найти квалифицированных сотрудников – задача не из легких. Но федеральный проект "Содействие занятости", входящий в национальный проект "Демография", предоставляет работодателям уникальную возможность: найти новых сотрудников из числа прошедших обучение граждан или повысить квалификацию своих работников.

Перечень программ охватывает широкий спектр профессий. В рамках проекта граждане проходят обучение по актуальным востребованным специальностям, что позволяет им обновить знания, адаптироваться к современным требованиям рынка и увеличить производительность. Подробная информация о доступных программах обучения размещена на портале "Работа России".

Для прохождения обучения гражданину нужно заключить договор с работодателем, что гарантирует сохранение действующего рабочего места или трудоустройство на новое место работы. Отметим, что договор заключается в электронном виде на портале "Работа России" после прохождения регистрации.

По вопросам участия в федеральном проекте в качестве работодателя можно обратиться в любое отделение Центра занятости населения Тюменской области. Контакты указаны на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области.