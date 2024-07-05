В Тюмени прошло обучение окружных пресс-служб по информированию населения о нацпроектах

Как освещать реализацию нацпроектов в регионах, изучают сотрудники пресс-служб и проектных офисов субъектов Уральского федерального округа в Тюмени, сообщает информационный центр правительства ТО.
Участники мероприятия обсуждали, как формировать информационную политику в регионах, как сделать инфоповод интересным для федеральных СМИ и как в этом могут помочь нейросети. "Проходит обмен опытом и успешными практиками по освещению национальных проектов. Спикеры представляют лучшие кейсы и рассказывают, как создавать интересные инфоповоды. Нам важно выстроить совместный стратегический вектор работы по информационному сопровождению нацпроектов", -рассказала д иректор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.
Необходимость освещения реализации нацпроектов подчеркнул и директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов: "Очень важно, чтобы наши земляки знали о том, как национальные проекты меняют жизнь к лучшему. Именно этому посвящено наше мероприятие".
Национальные проекты потому и "национальные", так как касаются каждого, подчеркнул заместитель гендиректора по стратегии и контенту АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков.
В 2023 году Тюменская область заняла первое место в России по уровню достижения нацпроектов. В обращении к участникам мероприятия губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что важно не только выполнять планы, но и рассказывать о результатах этой работы, чтобы граждане могли дать обратную связь.
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