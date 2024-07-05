В Тобольском аэропорту более чем на треть увеличился пассажиропоток

Пассажиропоток в аэропорту "Ремезов" (Тобольск) в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37%. За шесть месяцев аэропорт обслужил почти 30 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сейчас полеты из аэропорта Ремезов выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО". В маршрутной сети 11 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Омск, Самара, Уфа, Новый Уренгой и Нижнекамск. Самые популярные - Москва, Омск и Нижнекамск, а также Казань и Новосибирск.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен нефтегазохимической компанией СИБУР при участии Тюменской области в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2024 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим малым аэропортом страны.