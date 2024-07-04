Ишимскому предпринимателю дали 10 млн рублей на восстановление "Лесной сказки"

Предприниматели региона восстанавливают бизнес, пострадавший от паводка, благодаря льготным займам. Часть зданий и территорию базы отдыха "Лесная сказка", расположенной в семи километрах от Ишима на берегу реки Старицы, начинает приводить в порядок Дмитрий Нечаев из Ишимского района. Он получил кредит в 10 млн рублей на льготных условиях.

Предприниматель планирует также установить систему водоотведения и оперативно устранить последствия затопления.

Помимо этого, в Тюменской области продолжает действовать программа льготного финансирования "Восстановление" для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года. По ней Фонд финансирования предпринимательства региона уже предоставил 15 займов на сумму 29 млн рублей.

Напомним, льготный заем по программе "Восстановление" предоставляется малому, среднему бизнесу и самозанятым. Согласно условиям, они могут получить до 5 миллионов на пять лет с отсрочкой в полгода под 1 процент годовых. Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области доступна в Телеграм-боте. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".