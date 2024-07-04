Все жители села Упорово смогут подключить свои дома к централизованному водоснабжению

В Упорово завершилась реконструкция станции водоподготовки и строительство сетей водоснабжения, которые велись в рамках нацпроекта "Чистая вода", благодаря такой модернизации систем коммунальной инфраструктуры Упоровского района, к системе централизованного водоснабжения теперь можно дополнительно подключить до трех тысяч потребителей.

Побывавший на обновленной станции водоочистки губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что для райцентра этот объект имеет ключевое, очень важное значение:

Обеспечение качественной питьевой водой для любого региона, для любого муниципалитета, для любого населенного пункта, для жителей - это один из ключевых вопросов качества жизни. Прежде действующая станция обеспечивала 50% объема потребности в воде, в пике максимального потребления, особенно летом, приходилось регулировать водоподачу, включая то одну улицу, то другую, делать это по каким-то временным графикам. Сегодня, с учетом того, что мощность очистных сооружений увеличена ровно в два раза, с 600 до 1200 кубических метров, мы сможем подать в Упорово необходимый объем для 100% жителей. Более того, в рамках этого проекта построены не только современные очистные сооружения, построено почти 32 километра сетей водоснабжения. Теперь у 100% жителей районного центра есть возможность подключиться к сетям водоснабжения и получать качественную воду.

По словам губернатора, объект введен, все документы оформлены, жители могут уже обращаться и подключаться к сетям водоснабжения.

Глава Упоровского района Леонид Сауков поблагодарил власти региона за выделение средств на модернизацию, отметив, что список желающих провести воду в дома уже внушительный: