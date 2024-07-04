Светлана Иванова выехала по наказу дачников

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова по просьбе владельцев дачных участков СНТ "Плодовое" изучила вопрос подтопления территории в период ливней и весеннего снеготаяния.

"Во время дождей и схода снега на дачах стоит вода. Выехала на место, чтобы своими глазами посмотреть и вам рассказать. Идут работы по восстановлению работоспособности водоотводной канавы, окончание планируется в летний период этого года. Если все будет идти по плану, то вопрос в скором времени будет решен", - сообщила по итогам поездки в СНТ Светлана Иванова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Председатель Думы напомнила, что работа с наказами – одно из главных направлений деятельности депутата. По ее словам, часть вопросов горожан совпадает с планами администрации города, но тюменцы не всегда владеют полной информацией. "И поэтому задача представительных органов власти – держать людей в курсе ситуации", - подчеркнула значимость обратной связи с избирателями Светлана Иванова.