Тюмень подала заявку в Минстранс РФ на приобретение 225 автобусов

09:00 03 июля 2024
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Администрация Тюмени при  поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора подала заявку в Минтранс России на приобретение 225 новых автобусов, сообщил глава города Максим Афанасьев по итогам рабочего визита на  ПАТП № 1.

По словам Максимова закупка такого количества автобусов через участие в федеральной программе по обновлению пассажирского транспорта будет хорошим подспорьем для планового обновления автобусного парка Тюмени, это отвечает целям снизить средний возраст автобусов на ПАТП с 6,5 до 4,5 года.

Помимо обновления транспорта, актуальным на ПАТП № 1 является и вопрос кадров. При оценке финансово-хозяйственной деятельности и текущего положения дел на предприятии пришли к выводу, что главной причиной  оттока кадров  является низкая зарплата, которая напрямую связана со стоимостью проезда в общественном транспорте Тюмени. "Чтобы не создавать проблемные ситуации, которые могут привести к срыву рейсов, мы определили план мероприятий. Были даны конкретные поручения, направленные в первую очередь на то, чтобы удержать наш трудовой ресурс и привлечь в отрасль новых специалистов. Также мы будем плотно работать с Центром занятости", - рассказал о планах Афанасьев. 

Теги: автобусы , администрация Тюмени , Максим Афанасьев , общественный транспорт
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