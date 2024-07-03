Тюмень подала заявку в Минстранс РФ на приобретение 225 автобусов

Администрация Тюмени при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора подала заявку в Минтранс России на приобретение 225 новых автобусов, сообщил глава города Максим Афанасьев по итогам рабочего визита на ПАТП № 1.

По словам Максимова закупка такого количества автобусов через участие в федеральной программе по обновлению пассажирского транспорта будет хорошим подспорьем для планового обновления автобусного парка Тюмени, это отвечает целям снизить средний возраст автобусов на ПАТП с 6,5 до 4,5 года.

Помимо обновления транспорта, актуальным на ПАТП № 1 является и вопрос кадров. При оценке финансово-хозяйственной деятельности и текущего положения дел на предприятии пришли к выводу, что главной причиной оттока кадров является низкая зарплата, которая напрямую связана со стоимостью проезда в общественном транспорте Тюмени. "Чтобы не создавать проблемные ситуации, которые могут привести к срыву рейсов, мы определили план мероприятий. Были даны конкретные поручения, направленные в первую очередь на то, чтобы удержать наш трудовой ресурс и привлечь в отрасль новых специалистов. Также мы будем плотно работать с Центром занятости", - рассказал о планах Афанасьев.