Долгосрочные вклады стали более популярны у жителей Тюменской области

Жители Тюменской области все чаще выбирают депозиты на длительный срок. Сейчас в Западно-Сибирском отделении Сбербанка две трети действующих вкладов открыты на срок от полугода и более, при этом свыше 20% — на срок свыше трех лет. Годом ранее на долгосрочные депозиты приходилась только половина сбережений тюменцев.

Также растет доля вкладов, открытых в мобильной и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если в прошлом году в Тюменской области таких депозитов было 47%, то сейчас — уже более 55%. В целом за последние 12 месяцев объем пассивов частных клиентов в Западно-Сибирском отделении Сбербанка увеличился на 42%.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Повышенный спрос на вклады, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним. В Сбербанке представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. При наличии подписки СберПрайм и СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность получить повышенную процентную ставку.

Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Подробная информация о вкладах размещена на сайте банка.