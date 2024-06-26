Часть улицы Алебашевской в Тюмени до конца лета закрывают для проезда транспорта

В связи с выполнением работ по ремонту моста в районе озера Алебашево с 26 июня по 31 августа прекращено движение транспортных средств по улице Алебашевской на участке от проезда Солнечный до улицы Газовиков, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

На период производства работ по автомобильной дороге улице Алебашевской (направление движения в сторону улицы Дружбы) на участке от улицы Дружбы до улицы Газовиков организовано двустороннее движение транспорта через встречное движение.

На проезд Солнечный также можно будет попасть с улицы Алебашевской.

Пути объезда: улицы Мельникайте, Дружбы, 50 Лет Октября.