Общий уровень "цифровой зрелости" Тюменской области достиг 85,7%

Общий уровень "цифровой зрелости" Тюменской области составил 85,7% ( плановое значение - 76%), регион - в группе регионов-лидеров по цифровой трансформации. Итоги реализации стратегии цифровой трансформации в 2023 году подвели на заседании комиссии по цифровому развитию Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора.

В 2024 году продолжается реализация 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 отраслях. До конца года Стратегия будет актуализирована с учетом стратегических направлений в области цифровой трансформации отраслей, которые утвердило Правительство России.

"Регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий во все сферы жизни. Мы последовательно реализуем меры, направленные на повышение доступности и качества цифровых услуг для граждан, внедрение передовых технологий в работу органов власти", - подчеркнул Моор.