Чтобы купить "двушку" на свои деньги, тюменской семье придется копить минимум 5,1 лет

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по доступности жилья за первый квартал 2024 года, который показывает, за какое время семья с одним ребенком и средней зарплатой сможет накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров, Тюменская область в нем заняла 42 место, в лидерах Ненецкий автономный округ и Магаданская область, замыкают список Севастополь и Крым, пишет РИА Новости.

"Тюменская область. Минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, май 2024 - 5,1, май 2023 - 5,8. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м - 7,3 млн рублей", - следует из таблицы рейтинга.

Для сравнения: НАО, который занял первое место, накопить на квартиру стоимостью 6,8 млн рублей можно за 2,6 года, в замыкающем рейтинг Севастополе семье деньги нужно откладывать 12,4 лет, чтобы купить квартиру ценой 10,4 млн рублей.

В предыдущем аналогичном рейтинге регион занимал 25 строчку, тогда, по данным на начало 2023 года, на аналогичную жилплощадь семье с одним ребенком требовалось копить как минимум 5,5 лет, а стоила-60-метровая "двушка" в среднем 5,6 млн рублей.

В методике расчета рейтинга указано, что в качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2024 года, ежемесячно откладывая для этой цели потенциально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате за 12 месяцев (с 1 апреля 2023 по 1 марта 2024 года), и используя накопленные депозиты на 1 мая 2024 года.