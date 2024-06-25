В тюменской Школе программирования набирают курс сисадминов

С 1 июля в тюменской Школе программирования стартует курс по программе "Системное администрирование (базовый уровень)". Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате.
Программа курса:
- установка/настройка операционных систем;
- базовое администрирование Windows, Linux;
- подключение и настройка сети;
- настройка учетных записей и прав доступа;
- настройка безопасности и защита информации;
- резервное копирование информации;
- документирование деятельности.
Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования по ссылке: Регистрация на курсы в Школу программирования (getcourse.ru), а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 27 июня 23:55 включительно.
Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите "Записаться на курс". Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.
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