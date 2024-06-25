В тюменской Школе программирования набирают курс сисадминов

С 1 июля в тюменской Школе программирования стартует курс по программе "Системное администрирование (базовый уровень)". Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате.

Программа курса:

- установка/настройка операционных систем;

- базовое администрирование Windows, Linux;

- подключение и настройка сети;

- настройка учетных записей и прав доступа;

- настройка безопасности и защита информации;

- резервное копирование информации;

- документирование деятельности.

Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования по ссылке: Регистрация на курсы в Школу программирования (getcourse.ru), а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 27 июня 23:55 включительно.

Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите "Записаться на курс". Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.