Где смотреть информацию по тарифам на коммунальные услуги?

Департамент информатизации совместно с департаментом тарифной и ценовой политики разместил обновленные сведения по принятым тарифным решениям коммунальных ресурсов на веб-ресурсах Тюменской области для доступности и удобства пользователей. Такое решение связано с тем, что информация о тарифах и льготах на коммунальные услуги всегда актуальна для жителей.

Для того чтобы получить такую информацию стало проще, обновленные сведения по принятым тарифным решениям разместили на веб-ресурсах Тюменской области:

- на Геопортале Тюменской области в картографическом сервисе "Тарифы на коммунальные ресурсы".

- на портале органов госвласти Тюменской области.

Также информация о нормативно-правовых актах по вопросам оплаты услуг ЖКХ доступна здесь.