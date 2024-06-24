В Тюменской области проводят неделю занятости в честь 80-летия региона

Тематическая неделя, посвященная работе органов службы занятости населения Тюменской области, пройдет с 24 по 28 июня и будет включать в себя обширную профориентационную программу.

Будут организованы мероприятия, направленные на обеспечение летней занятости подростков, их знакомство с рынком труда, с самыми востребованными профессиями, а также на повышение престижа рабочих профессий среди несовершеннолетних.

Завершится неделя занятости крупнейшим кадровым событием года — 28 июня состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Учитывая, что 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации "Годом семьи", мероприятия ярмарки направлены на широкую семейную аудиторию.

"Служба занятости населения Тюменской области оказывает широкий спектр государственных услуг гражданам и работодателям. Наша работа направлена на развитие человеческого потенциала и строится принципу: профориентация – образование – трудоустройство. Приглашаем всех желающих посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства, приходите всей семьей!" - отметил Александр Сидоров, директор областного департамента труда и занятости населения Тюменской области.

24 июня - женский клуб "Трудовая занятость подростков" (ярмарка вакансий для несовершеннолетних в Штабе общественной поддержки Единой России; акция "Летний лагерь – территория профориентации" в Ярково.

25 июня - профтур для подростков на Ишимский механический завод (Ишим) и в Тобольское ПАТП (Тобольск).

26 июня - профориентационная акция "Летний лагерь – территория профориентации" в лагере "Остров детства" (Тюмень) и в Молодежном социально-деловой центре (Ялуторовск).

27 июня - профтур для подростков в компании "Слада" (Ишим) и "Аранео" (Заводоуковск).

28 июня - Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет с 10:00 до 15:00. Крупнейшие площадки: СК "Центральный", (Тюмень, ул. Орджоникидзе, 60); ТРЦ "Жемчужина Сибири" (Тобольск, мкр. 7, стр. 30); концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ, (Ишим, ул. К. Маркса, 1).

Вся актуальная информация о площадках, экспертах и вакансиях ярмарки представлена на официальном сайте trudvsem72to.ru