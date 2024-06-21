Неделя занятости в Тюмени начнётся с ярмарки вакансий для подростков

С 24 по 28 июня в Тюменской области пройдет "Неделя занятости". Мероприятия акции приурочены к празднованию 80-летия региона.

Начнется "Неделя занятости" с ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан, которую организует Кадровый центр "Работа России". Мероприятие для юных соискателей состоится 24 июня в Штабе общественной поддержки Тюменской области по адресу ул. Водопроводная, д. 36/3.

Свою первую работу на период летних каникул смогут найти подростки старше 14-ти лет. Порядка 200 вакантных рабочих мест, подходящих для трудоустройства несовершеннолетних работников предложат 18 работодателей. Среди них ООО "Сибирская обувь" - компания-производитель сапог с грозным названием "Горыныч", сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг", поликлиника имени Нигинского, сеть магазинов "Магнит" и другие. Ребятам предложат вакансии документовода, работника торгового зала, помощника библиотекаря, рабочего по озеленению, графического дизайнера и пр.

Ярмарка вакансий пройдёт с 11 до 13 часов. Вход свободный.

За полностью отработанный месяц юные работники могут рассчитывать на заработную плату в размере МРОТ (19 242 руб.). При трудоустройстве через центр занятости населения дополнительно выплачивается материальная помощь. В 2024 году в Тюменской области планируется трудоустройство 22 260 несовершеннолетних граждан.