Тюменским предприятиям требуется 31,7 тысячи работников

Уровень зарегистрированной безработицы в УрФО опустился до рекордно низких 0,4 процента, в Тюменской области этот показатель составляет 0,3 процента.

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев держит на контроле ситуацию на рынке труда в регионах Уральского федерального округа. "Сегодня безработица продолжает снижаться. На данный момент в службах занятости населения в регионах УрФО зарегистрировано 23,6 тыс. человек. Это в восемь раз меньше, чем заявленная работодателями потребность. Во многих отраслях остро ощущается дефицит кадров. Для того, чтобы решить справиться вызовами на рынке труда, разрабатывается национальный проект "Кадры", принимается комплекс мер по привлечению в экономику молодежи", - отметил полпред в УрФО Владимир Якушев.

Заявленная потребность в работниках на предприятиях в Уральском федеральном округе составляет почти 200 тысяч рабочих мест: в Свердловской области – 67,7 тысяч рабочих мест; в Челябинской области – 47 тысяч; в Тюменской области – 31,7 тысяч; в Югре – 26 тысяч; в ЯНАО – 18,2 тысяч; в Курганской области – 9,2 тысяч.