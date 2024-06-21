Служба занятости помогла многодетной маме найти работу

Мама троих детей Людмила Зуевич в Ялуторовске благодаря специальной программе трудоустройства многодетных родителей смогла обрести желанное рабочее место.

Людмила, младшему ребёнку которой три года, долгое время не могла найти работу, совместимую с заботой о детях. Узнав о программе трудоустройства многодетных мам, Людмила без промедления обратилась в отделение Кадрового центра "Работа России".

Специалисты быстро подобрали Людмиле подходящее предложение от индивидуального предпринимателя Алены Бураковой. Предприниматель искала товароведа в свой магазин. Офис магазина находится неподалеку от ее дома. Рабочий график гибкий, и для Людмилы это идеальный вариант.

"Раньше я была вынуждена сидеть дома, так как найти подходящую работу с маленькими детьми было непросто. Теперь я вновь обрела финансовую независимость и чувствую себя нужной и востребованной", - рассказала Людмила.

Госпрограмма позволяет многодетным мамам успешно реализовать себя в профессии и создает для них комфортные условия. Это прекрасная возможность совмещать карьеру с материнством для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

При трудоустройстве определенных категорий граждан работодателю предусмотрено возмещение нормативных затрат на приобретение оборудования на созданное рабочее место в размере 50 000 рублей и выплату заработной платы новому сотруднику. За подробной информацией можно обратиться в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.