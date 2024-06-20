В России запустили соцсеть для нетворкинга и профессионального развития

Соцсеть "Сетка" для нетворкинга и профессионального развития от платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru с 20 июня стала доступна для всех. С конца 2023 социальная сеть находилась в стадии закрытого бета-тестирования и была доступна только по инвайтам.

Сейчас комьюнити Сетки объединяет профессионалов из ИТ, диджитал и креативной индустрии, позволяет легко выстраивать ценные рабочие связи и открывать новые профессиональные возможности.

"В Сетке можно развиваться в комьюнити среди неравнодушных специалистов и топовых экспертов; прокачать карьеру: найти партнеров для side-проектов и быть в курсе новостей индустрии; стать заметнее в сообществе и делиться экспертизой; получать интересный профессиональный контент благодаря умным алгоритмам", - указано в релизе.

Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru:

За 25 лет hh.ru накопил уникальную экспертизу в области построения карьеры и профессионального развития, что позволяет нам работать с наиболее актуальными потребностями участников рынка. Сейчас мы видим нарастающий тренд на развитие социального капитала и потребность в создании комьюнити, в которых таланты могут строить профессиональные связи и открыто обмениваться историями своих успехов и неудач. На базе использования современных технологий искусственного интеллекта и синергии с экосистемой hh.ru наша новая цифровая платформа Сетка будет помогать каждому таланту выстраивать релевантный ему нетворкинг, формировать свой личный бренд и реализовывать себя в профессиональном комьюнити.

Отмечается, что весь функционал и опции продвижения в Сетке в настоящее время бесплатные.