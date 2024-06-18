Многодетной семье в Ярково помогли получить участок под жилье

11:17 18 июня 2024
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Прокуратура Ярковского района провела проверку по обращению многодетной семьи о нарушении прав при предоставлении непригодного земельного участка. 

В ходе проверки установлено, что администрацией района в 2020 году многодетной семье предоставлен земельный участок, относящийся к зоне с особыми условиями использования – подтопления, затопления. Использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства невозможно. 

Прокурор района в судебном порядке обязал  администрацию района восстановить права многодетной семьи путем предоставления бесплатно в собственность земельного участка, пригодного для индивидуального жилищного строительства, или предоставления взамен него социальной выплаты. 

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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