Фонд президентских грантов поддержал тюменский проект "А мы с внуком волонтёрим!"

Благодаря победе самого доброго проекта с семейным характером "А мы с внуком волонтёрим!" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации скучать не придется. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Уже на старте реализации идеи привлеченные наставники смогут с легкостью оторвать от виртуального мира любимых внуков, заинтересовав их комплексом полезных тренировок, направленных на активизацию интеллектуальных способностей и не только. У участников проекта появится возможность совместно посетить психологические тренинги, воркшопы, лекции, мастер-классы, интенсивы, встречи с крутыми экспертами и многое другое. На протяжении 5 месяцев ежедневно семейные волонтеры будут осваивать азы добровольчества по 8 направлениям: цифровое, соц-бытовое, экологическое, интеллектуальное, спортивное, социо-культурное, инклюзивное, рукоделие.

Проект позволит укрепить родственные связи с помощью активной совместной добровольческой деятельности. Уникальная возможность предоставляется бабушкам и дедушкам на личном примере показать, что волонтёрство может стать ключевым внутренним мотиватором для подрастающего поколения.

После обучающей программы будет создан многофункциональный "Семейный штаб добрососедской помощи", который поможет объединить команду волонтеров для проведения полезного досуга и оказания оперативной адресной соц-бытовой помощи людям, находящимся в разных кризисных ситуациях.

"А мы с внуком волонтерим!" - это комплексная новая форма работы для успешной социализации и коммуникации людей старшего и младшего поколения через поддержку их инициатив, мотивирующих к общественной деятельности в области добровольчества, направленного на развитие и улучшение качества жизни себя и окружающих", - отмечают авторы проекта.

Завершающим событием станет добровольческий пикник поколений под открытым небом в формате интерактива для тюменцев и гостей города.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.