Где найти обновленную информацию по тарифам на коммунальные услуги?

Департамент информатизации Тюменской области совместно с департаментом тарифной и ценовой политики разместил обновленные сведения по принятым тарифным решениям коммунальных ресурсов на веб-ресурсах Тюменской области для доступности и удобства пользователей. Такое решение связано с тем, что информация о тарифах и льготах на коммунальные услуги всегда актуальна для жителей региона.

Для того чтобы получить такую информацию стало проще, обновленные сведения по принятым тарифным решениям разместили на веб-ресурсах Тюменской области:

- На Геопортале Тюменской области в картографическом сервисе "Тарифы на коммунальные ресурсы". Доступны по ссылке.

- На портале Органов государственной власти Тюменской области. Доступны по ссылке.

Также информация о нормативно-правовых актах по вопросам оплаты услуг ЖКХ доступна здесь.