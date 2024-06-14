В тюменской школе программирования запускают курс по интернет-маркетингу

В тюменской Школе программирования стартует курс по новой программе "Интернет-маркетинг и информационные технологии в работе менеджера по продажам". Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.
С 20 июня в Школе программирования стартует новый курс по программе "Интернет-маркетинг и информационные технологии в работе менеджера по продажам". Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате.
Программа курса:
Разработка и реализация маркетинговых стратегий для продвижения продуктов.
Анализ рынка, конкурентоспособность продуктов и компании.
Выявление потребности клиентов и разработка стратегии продаж.
Подготовка и проведение презентации продуктов и идей перед аудиторией.
Эффективное общение с клиентами, коллегами и стейкхолдерами компании.
Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования по ссылке: Регистрация на курсы в Школу программирования (getcourse.ru), а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 18 июня 23:55 включительно.
Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите "Записаться на курс".
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