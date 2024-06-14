В Тюмени из-за жары поливают водой дороги

Поливальные машины с утра в Тюмени работали в течение дня на улицах 50 лет Октября, Ямская, Белинского, Мориса Тореза, Малыгина, Чернышевского, Мельникайте, Полевая.

Пролив проезжей части летом предусмотрен в рамках исполнения муниципального контракта. Данные виды работ осуществляются при температуре окружающего воздуха +25 и более градусов, пояснили в администрации города.

Прежде чем поливочная техника выйдет по маршруту, проводится механизированная уборка. С дороги и тротуаров сметают бытовой мусор, листья, грязь и только после этих процедур поводят обеспыливание. Это позволяет содержать дороги в чистоте и охлаждать поверхность дорожного полотна. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвергается пластической деформации, благодаря увлажнению ее удается минимизировать.

Согласно прогнозу погоды, на этой неделе температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов, а это значит, что дорожные службы продолжат проводить обеспыливание городских улиц.