В Тюмени из-за жары поливают водой дороги

17:30 13 июня 2024
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Поливальные машины с утра в Тюмени работали в течение дня на  улицах 50 лет Октября, Ямская, Белинского, Мориса Тореза, Малыгина, Чернышевского, Мельникайте, Полевая.

Пролив проезжей части летом предусмотрен в рамках исполнения муниципального контракта. Данные виды работ осуществляются при температуре окружающего воздуха +25 и более градусов, пояснили в администрации города. 

Прежде чем поливочная техника выйдет по маршруту, проводится механизированная уборка. С дороги и тротуаров сметают бытовой мусор, листья, грязь и только после этих процедур поводят обеспыливание. Это позволяет содержать дороги в чистоте и охлаждать поверхность дорожного полотна. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвергается пластической деформации, благодаря увлажнению ее удается минимизировать.

Согласно прогнозу погоды, на этой неделе температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов, а это значит, что дорожные службы продолжат проводить обеспыливание городских улиц.

Теги: администрация Тюмени , дороги
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