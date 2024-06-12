Тюменская область впервые стала регионом-партнером форума "Путешествуй!"

Сегодня на ВДНХ дан старт IV Российскому туристическому форуму "Путешествуй!". Тюменская область впервые выступает в статусе региона-партнера одного из самых значимых событий в сфере туризма в Росси, сообщает информцентр правительства региона.

На уличной фестивальной экспозиции представлен туристический потенциал региона. Туроператоры рассказывают о культуре, истории, традициях и природных особенностях края, а также помогают составить идеальное путешествие по двум старейшим сибирским городам — Тюмени и Тобольску.

Регион подготовил развлекательную программу. Она включает конкурсы и викторины с розыгрышем брендированных подарков от Visit Tyumen, билетов в Тобольск и туров "В Сибирь по своей воле", а также интерактивы от компании СИБУР. Гости стенда могут поучаствовать в караоке-марафоне с песнями про Тюменскую область, сделать временное тату по-сибирски, попробовать тюменское мороженое, продегустировать минеральную воду и авторские сибирские коктейли.

Деловая программа форума объединит мероприятия по актуальным вопросам туристической отрасли. Завтра в рамках панельной сессии состоится презентация туристического потенциала Тюменской области.