Моор: паводковая ситуация в Тюменской области может стабилизироваться после 20 июня

Ситуация с паводком на всей территории Тюменской области стабилизируется после 20 июня, таким прогнозом губернатор Александр Моор поделился сегодня на правительственной комиссии с главой МЧС Александром Куренковым.

"На реке Иртыш пик максимальных отметок уже сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район. Но гидропосты, расположенные там, показывают незначительную динамику роста – до 3 см в сутки. Это значит, что отметки опасных природных явлений по реке Иртыш ниже города Тобольска, скорее всего, достигнуты не будут. Вода разошлась по сухой пойме реки", - отметил Моор.

Режим ЧС по паводку в регионе введен с 8 апреля. Больше всего паводок затронул пять муниципалитетов по течению реки Ишим, на которой были побиты все прежние рекорды подъема воды, причем в Абатском районе вода до сих пор держится выше отметки опасного явления. В реках Тобол и Ишим продолжает снижаться. В Иртыше у Тобольске уже несколько дней уровень воды не двигается ни верх, ни вниз, ниже по течению подъем еще есть, но незначительный - до 3 см в сутки.

с начала паводка в регионе было потоплено 842 дома. Из них 409 уже освободились от подтопления. Из зоны подтопления эвакуированы 1214 человек. В ПВР находится сегодня всего 88. По мере отступления воды оперативно проводится обработка общественных пространств, домовладений. По объектам коммунальной инфраструктуры восстановления, ремонта не требуется.

"Понятно, что паводок еще не закончен, и еще предстоит обследовать большое количество домов, больше половины пока еще под водой. По дорожной инфраструктуре совместно с Росавтодором обследование сделаем", - резюмировал Моор.