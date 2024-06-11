Вопросы безопасности электроснабжения рассмотрели на штабе в департаменте ЖКХ Тюменской области

заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области состоялось в Тюмени под председательством директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семёна Тегенцева при участии субъектов электроэнергетики, ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления.

В департаменте ЖКХ пояснили, что на штабе подвели итоги отопительного периода и подготовку субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2024-2025 годов. Также были рассмотрены вопросы эксплуатации электросетевых объектов, не принадлежащих территориальным сетевым организациям, вопросы повышения платежной дисциплины и оформления бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и энергетики.