Вопросы безопасности электроснабжения рассмотрели на штабе в департаменте ЖКХ Тюменской области

19:19 11 июня 2024
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заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области состоялось в Тюмени под председательством директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семёна  Тегенцева при участии субъектов электроэнергетики, ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления.

В департаменте ЖКХ пояснили, что на штабе подвели итоги отопительного периода и подготовку субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2024-2025 годов. Также были рассмотрены вопросы эксплуатации электросетевых объектов, не принадлежащих территориальным сетевым организациям,  вопросы повышения платежной дисциплины и оформления бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и энергетики.

Теги: ЖКХ , отопительный сезон , Семен Тегенцев , электроснабжение
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