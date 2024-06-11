Четыре тюменских предпринимателя выиграли по 500 тысяч рублей на свои креативные проекты

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В Тюмени подвели итоги первой волны конкурса грантов "Новая нефть", из 17 претендентов четверо, чьи проекты признаны наиболее эффективными, получат гранты по 500 тысяч рублей, сообщил генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев.

Гранты на компенсацию расходов получат ООО "Мир кино" с проектом киносмены "Кино – детям", ООО "ТРИЭМ" с проектом "Маркетинговое продвижение художественного фильма "Юрка", Владимир Прилепский с проектом "Тюмень изразцовая" и ООО швейная фабрика "Западно-сибирская мануфактура", планирующая масштабировать производство.

Всего на конкурс поступило 17 заявок из сфер моды, кино, IT, ивент-индустрии, ремесленного мастерства и креативного туризма. Предприниматели запрашивали средства на закуп оборудования для расширения производства, приобретение материалов, многим требовались маркетинговые услуги, реклама, съемка роликов, некоторым участникам нужны были средства на оплату услуг и труда.

"Все проекты оценивали эксперты – это представители бизнес-сообществ, предпринимали малого и среднего бизнеса и сотрудники органов власти. Одиннадцать человек автономно друг от друга анализировали проекты, расставляли баллы – можно было получить 10 баллов по каждому из критериев, а потом давали нам обратную связь. По сумме баллов между всеми экспертами мы и определяли победителей", – рассказал генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев.

Грантовую поддержку получат представители разных направлений, которых объединяет два ключевых фактора – работа в Тюмени и прямое отношение к сфере креативных индустрий.

Занимающийся изготовлением изразцов Владимир Прилепский грант направит на удешевление процесс производства благодаря приобретению 3d-фрезерного станка для обработки камня. На киносмену "Кино – детям" приедут эксперты регионального и федерального уровня, которые поделятся с ребятами своим опытом. Также участники смен снимут две социальных корометражки и продемонстрируют их на экранах Тюмени и Ялуторовска. Фильм "Юрка", который раскрывает темы сложных отношений внутри семьи, трудного детства и опасных связей, планируют показывать в кинотеатрах Тюмени. Масштабирование швейной фабрики, специализирующейся на массовом производстве одежды, позволит бизнесу выйти на новые обороты и увеличить доходность.

Вторая волна приема документов на конкурс грантов "Новая нефть" продлится с 1 июля до 1 августа. Здесь будет распределена сумма в размере 3 миллионов рублей. Подробности тут.

Организаторами гранта выступают администрация города Тюмени совместно с Тюменским агентством развития креативных индустрий.