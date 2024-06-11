Более трехсот многодетных тюменок с начала года стали пенсионерками досрочно

В Тюменской области с начала 2024 года 326 многодетных мам воспользовались правом досрочно выйти на пенсию. Отделение СФР по Тюменской области назначило 56 пенсий мамам, воспитавшим 5 и более детей, 52 пенсии — 4 детей, и 216 пенсий — матерям 3 детей.

"Возраст возможного выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины, которые родили 5 и более детей и воспитали их до достижения 8 лет, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Мамы четверых детей — в 56 лет, а мамы, родившие и воспитавшие троих детей, — в 57 лет", — напомнила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Тюменской области. Уточнить информацию у специалистов ОСФР можно в контакт-центре по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).