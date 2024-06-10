В пяти тюменских селах реконструируют электросети

Компания "Россети Тюмень" продолжает комплексную модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в Тюменском районе. С 10 по 16 июня энергетики проведут работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ. Технические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения жителей региона, будут выполнены в Горьковском, Кулаковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях.