В пяти тюменских селах реконструируют электросети

Компания "Россети Тюмень" продолжает комплексную модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в Тюменском районе. С 10 по 16 июня энергетики проведут работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ. Технические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения жителей региона, будут выполнены в Горьковском, Кулаковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях.
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