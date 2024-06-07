Тюменская область в рейтинге состояния инвестклимата сохранила за собой третье место

На ПМЭФ-2024 объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в этом году Тюменская область заняла третье место, как и в 2023 году.

Александр Моор, губернатор: