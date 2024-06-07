Тюменская область в рейтинге состояния инвестклимата сохранила за собой третье место

12:54 07 июня 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На ПМЭФ-2024 объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в этом году Тюменская область заняла третье место, как и в 2023 году. 

Александр Моор, губернатор:

Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на 3 месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2024