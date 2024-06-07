Тюменская область в рейтинге состояния инвестклимата сохранила за собой третье место

На ПМЭФ-2024 объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в этом году Тюменская область заняла третье место, как и в 2023 году.
Александр Моор, губернатор:
Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на 3 месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки.
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