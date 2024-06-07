Новая сеть глэмпинг-клубов заходит в Тюменскую область

Фото - информационный центр Правительства Тюменской области

Корпорация "Синергия" и Тюменская область на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в части создания сети современных глэмпингов, сообщил губернатор Александр Моор.

""Синергия" планирует создать на территории Тюменской области сеть экологичных глэмпинг-парков для развития внутреннего туризма. Проект, запущенный в коллаборации с брендом "Экспедиция", предусматривает создание спа-комплексов, треккинга, велотропы, инфраструктуры для рыбалки", - указано на сайте корпорации.

Глэмпинг-клубы "Экспедиции" уже есть в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Московской, Саратовской, Ленинградской, Мурманской областях, в Дагестане, Чечне и Адыгее и на Байкале. Все это объекты круглогодичного размещения до 120 гостей, каждый создан "с учетом всех современных требований премиального загородного отдыха и органично вписывается в ландшафт".